Le PSG a connu des difficultés à Strasbourg, où il a partagé les points ce mercredi soir (1-1). Avec un onze de départ chamboulé, le club de la capitale n’a pas livré une grande prestation collective, ce qu’a confirmé Julian Draxler au micro de Canal Plus.

« C’est vrai ce n’était pas un grand match. On n’a pas trouvé d’espace en première mi-temps car Strasbourg a bien défendu, c’est toujours dur de jouer ici comme l’année dernière. Ils ont mérité le match nul, on n’a pas bien joué, c’est le deuxième match nul consécutif, j’espère qu’on va mieux jouer en Ligue des champions. Dans une saison, il y a des moments difficiles. On doit mieux jouer, on doit gagner ici mais il y a d’autres équipes qui se sont cassées les dents ici », a commenté le milieu de terrain allemand.