La seizième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un duel fort intéressant entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Alsaciens veulent faire comme la saison dernière et devenir la première équipe à faire tomber les Franciliens. Pour cela, Thierry Laurey fait dans le classique avec son 3-4-3 où Matz Sels évolue derrière Antony Caci, Lamine Koné et Pablo Martinez. Kenny Lala et Lionel Carole évoluent en tant que pistons tandis que l’entrejeu est occupé par Jonas Martin et Youssouf Fofana. Dimitri Liénard, Kévin Lucien Zohi et Nuno Da Costa forment le trio offensif.

De son côté Thomas Tuchel effectue un léger remaniement dans son effectif. Alphonse Aréola se positionne dans les cages derrière un trio défensif composé de Thilo Kehrer, Stanley N’Soki et Presnel Kimpembe. Thomas Meunier et Moussa Diaby prennent les couloirs tandis que Marco Verratti et Adrien Rabiot évoluent au milieu de terrain. L’attaque est constituée d’Eric Choupo-Moting, Julian Draxler et Edinson Cavani.

Les compositions :

RC Strasbourg : Sels - Caci, Koné, Martinez - Lala, Martin, Fofana, Carole - Liénard, Zohi, Da Costa

Paris Saint-Germain : Aréola - Kehrer, Silva, Kimpembe - Meunier, Verratti, Rabiot, Diaby - Choupo-Moting, Draxler, Cavani