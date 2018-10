Le monde du football français a accueilli un nouvel entraîneur en la personne de Thierry Henry. L’ancien joueur d’Arsenal, de Barcelone ou encore de l’AS Monaco a été présenté mercredi par le club du Rocher. L’ancien adjoint de Roberto Martinez en sélection belge devra remonter un club qui pointe à la 18e place, bien loin du podium occupé par Paris, Lille et Marseille. Les Monégasques devront se relancer dès la prochaine journée de championnat face aux hommes d’un autre Thierry, Thierry Laurey.

Interrogé dans L’Equipe au sujet de la nomination de son homologue et de la rencontre contre le champion de France 2017, l’entraîneur strasbourgeois a assuré que ce match était un match comme un autre. « C’est bien pour le football français que quelqu’un de sa qualité et qui a cette connaissance du foot vienne entraîner une équipe française plutôt qu’une étrangère. Sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. On joue contre Monaco, pas contre Henry », déclarait-il. Pour rappel, Strasbourg recevra Monaco samedi à 20h.