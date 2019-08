Après avoir éliminé le Maccabi Haïfa, le Racing Club de Strasbourg a sorti le Lokomotiv Plovdiv lors du troisième tour de qualifications de Ligue Europa (score cumulé : 2-0). En barrages, le RCSA aura cependant un tout autre adversaire puisqu’il défiera l’Eintracht Francfort (aller le 22 août, retour le 29). Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe à la Meinau, Thierry Laurey a livré ses premières impressions sur cet adversaire.

« Face à l’Eintracht Francfort, ce sera un beau match. La Meinau sera certainement archi-bondée jeudi prochain. On va avoir beaucoup de boulot. (...) On sait que l’Eintracht est une grosse machine avec une expérience récente en Coupe d’Europe. En tant qu’outsider, on va jouer notre carte à fond », a expliqué le technicien de la formation strasbourgeoise. Rendez-vous donc jeudi prochain pour le match aller.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10