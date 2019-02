Toujours en lice pour les places européennes en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg Alsace réalise pour le moment une belle saison, d’autant plus quand on sait que le RCSA disputera le 30 mars prochain la finale de la Coupe de la Ligue BKT face à l’En Avant de Guingamp. Opposée au LOSC ce vendredi soir, l’équipe de Thierry Laurey a d’ailleurs l’occasion de prendre la sixième place en cas de succès. Avant ce match, l’entraîneur de Strasbourg est revenu sur sa vision du football. Et le technicien âgé de 55 ans n’est pas pour un jeu de possession.

« Les équipes qui m’ont vraiment plus, c’était le Milan de Sacchi par exemple, c’était une machine de guerre. Après, je ne suis pas forcément dans la mouvance je dirais, Guardiola, la possession... D’une part parce que je n’ai jamais eu d’équipe qui était capable de faire ça, mais surtout parce que je ne vois pas l’intérêt de se faire 1000 passes dans un match. 1000 passes, c’est efficace, je veux bien mais malheureusement, je trouve qu’il y en a qui ne servent pas à grand-chose. C’est mon opinion, encore une fois, avant que tous les énervés du clavier me reprennent de volée », a lâché Thierry Laurey dans un reportage diffusé sur Canal + Sport.