La carrière de Benjamin Pavard a véritablement décollé récemment, après son premier match disputé avec les Bleus contre le Pays de Galles plus tôt dans le mois. Sous contrat avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2020, et âgé de seulement 21 ans, le défenseur voit désormais des portes s’ouvrir.

Et comme le révèle L’Équipe, le club allemand souhaite prolonger l’ancien Lillois. Et plus que ça, le directeur sportif de Stuttgart envisage un grand avenir pour Pavard. En revanche, Michael Reschke estime que le poste de défenseur central est meilleur pour lui que celui de latéral droit. « Je sais qu’il peut jouer à droite, à gauche et même en numéro 6. Il peut jouer partout parce qu’il est intelligent. Mais, pour moi, il a tout ce qu’il faut pour devenir le défenseur central moderne de très haut niveau ».