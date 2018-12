Benjamin Pavard est passé du rêve à la réalité. Champion du monde avec l’équipe de France cet été en Russie, auteur du plus beau but du Mondial contre l’Argentine (4-2), le joueur formé au LOSC est passé de l’ombre à la lumière en seulement quelques mois. Cependant, depuis son retour en club, à Stuttgart, il peine à se relancer. Actuels 16e de Bundesliga, les joueurs du VfB n’y arrivent plus, ce qui pourrait pousser l’ancien Lillois à claquer la porte.

Et le journal allemand Kicker révèle certaines déclarations du joueur à propos de son début de saison complexe, mais aussi concernant son avenir. Si le média assure qu’il veut continuer à Stuttgart, il révèle également que le Français, sous contrat jusqu’en juin 2021, n’écarte rien pour son avenir, déclarant : « tout est possible ». Concentré sur sa situation avec Stuttgart, Benjamin Pavard resterait cependant à l’écoute d’offres venues d’ailleurs...