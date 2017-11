Transféré du LOSC à Stuttgart à l’été 2016, Benjamin Pavard était passé de la réserve lilloise à une place de titulaire dans un club ambitieux de deuxième division allemande. Une saison plus tard, le latéral droit, que Michael Reschke, son directeur sportif, préfère voir jouer dans l’axe de la défense, découvre la Bundesliga. Et cerise sur le gâteau, Pavard a connu sa première sélection avec les Bleus face au Pays de Galles, il y a deux semaines. S’il n’en fallait pas plus pour que le Bayern Munich se penche sur son cas, Benjamin Pavard est encore loin d’avoir fait ses adieux au VfB Stuttgart.

« Je suis entièrement concentré sur mes prestations avec le VfB et sur la bataille pour le maintien », a déclaré le défenseur de 21 ans dans une interview diffusée vendredi par la chaîne de télévision Sky Sport News HD. Alors que selon L’Equipe, le club actuellement 11e de Bundesliga s’active en coulisse pour le prolonger jusqu’en 2020, Benjamin Pavard n’a pas non plus écarté cette éventualité. « C’est possible, en effet, mais il faut voir avec mon conseiller », a-t-il ajouté, laissant planer le doute sur son avenir dans la sixième plus grande ville d’Allemagne.