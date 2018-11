Anthony Modeste connaît une période plus que difficile. Sous contrat avec le Tianjin Quanjian jusqu’au 31 décembre 2020, l’ancien Bordelais n’a plus disputé le moindre match officiel avec son club depuis... le 4 août dernier. Du coup, Anthony Modeste souhaite quitter le club chinois et retrouver l’Europe. La FIFA doit trancher dans cette affaire puisque l’attaquant français aimerait résilier son contrat, tandis que son club s’y oppose.

Et si le dénouement s’avère positif, Anthony Modeste pourrait rebondir en Bundesliga ! Selon BILD, Stuttgart s’intéresserait de près à l’ancien buteur de Cologne. Désireux de se renforcer après un début de saison catastrophique, la lanterne rouge du championnat allemand aurait là une occasion de faire coup double : rapatrier Modeste en Europe et se renforcer en attaque avec celui qui avait planté 25 buts avec Cologne en 2016/2017.