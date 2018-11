Dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Nations, la Suisse et la Belgique s’affronte ce dimanche soir (20h45) pour une qualification pour le Final Four. Actuellement en tête de ce groupe 2 (Ligue A) avec 9 points, les Diables Rouges n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier, mais en face, la Nati doit absolument s’imposer. Pour cette rencontre, les deux sélectionneurs ont donc opter pour quasiment leur équipe type.

Côté suisse, Vladimir Petkovic a choisi un 4-4-1-1 avec Shaqiri en soutien de Seferovic. L’entrejeu est composé de Fernandes, Xhaka, Freuler et St. Zuber. Juste devant le gardien Sommer, Mbabu, Elvedi, Klose et Rodriguez composent la défense. Dans les rangs belges, Roberto Martinez a aligné un 3-4-3. Courtois garde le but avec une défense Alderweireld-Kompany-Boyata. Meunier et Chadli occupent les couloirs avec Tielemans et Witsel au milieu. Les deux frères Hazard et Mertens sont alignés devant.

Les compositions officielles

Suisse : Sommer - Mbabu, Elvedi, Klose, Rodriguez - Fernandes, Xhaka, Freuler, St. Zuber - Shaqiri - Seferovic

Belgique : Courtois - Alderweireld, Kompany, Boyata - Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli - T. Hazard, Mertens, E. Hazard