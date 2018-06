Alors que la Suisse était en train de faire match nul contre la Serbie, Xherdan Shaqiri a donné le victoire à la Nati en inscrivant un but décisif à la 90e minute (2-1). Le numéro 23 est donc revenu sur ce succès précieux après la rencontre. « Cette victoire est très importante, on a bien joué et on a montré une force mentale », a lâché le joueur de Stoke City sur BeIN Sports.

Rapidement interrogé sur son but dans les derniers instants, l’attaquant de 26 ans a préféré parler du travail de son équipe : « j’en suis fier, et on a fait tout ce qu’on a pu pour marquer à la dernière minute. C’est bon pour le moral d’avoir marqué ce but et gagner ce match. » Deuxième du groupe E avec quatre points, soit autant que le Brésil, la Suisse jouera sa qualification pour les huitièmes de finale contre le Costa Rica mercredi (20h).