La célébration de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri face à la Serbie avait beaucoup fait parler compte tenu du contexte géopolitique entre le pays serbe et le Kosovo, d’où sont originaire les deux joueurs. La FIFA avait ensuite ouvert une enquête contre le Gunner et le joueur de Stoke City.

Ils n’ont finalement pas été suspendus par l’institution qui régit le football mondial comme l’explique l’Equipe. Ils s’en tirent avec une sanction financière de 8,500€ chacun.