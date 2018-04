Si André Ayew évolue aujourd’hui en Angleterre, le milieu ghanéen (78 sélections, 14 buts) n’a jamais oublié son passage à l’Olympique de Marseille. Interrogé après la claque reçue face à Manchester City (5-0), le joueur de Swansea a tenu à saluer la saison de son ancien club.

« Ce parcours en Ligue Europa, c’est quelque chose d’inattendu cette saison. Le coach (Rudi Garcia) a aussi eu un peu plus de moyens. Il y a eu le retour de Dimitri Payet, l’arrivée d’Adil Rami. Ils mêlent bien l’expérience et la jeunesse. J’espère qu’ils vont arriver en finale de la Ligue Europa. Ce serait bien qu’ils aillent en finale, ça aiderait à grandir et ça pourrait pousser le propriétaire (Frank McCourt) à investir plus, a-t-il lancé.