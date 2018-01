Après une année au Bayern Munich, Renato Sanches a été prêté cette saison à Swansea afin de s’aguerrir dans la rugueuse Premier League. Mais le Portugais n’est pas toujours très convaincant, à tel point qu’un retour en Bavière était même évoqué cet hiver. Interrogé sur le site officiel des Swans, son entraîneur Carlos Carvalhal a confié à son sujet : « Je suis sûr qu’il jouera à un meilleur niveau à l’avenir. Il est un très bon joueur. Mais ce n’est pas un joueur auquel on peut juste dire d’aller et de jouer. Je pense qu’il a besoin d’avoir un rôle et d’avoir de la confiance. S’il a ces choses, je crois qu’il fera une très bonne deuxième partie de saison ».

Il a ajouté : « Renato a juste 20 ans. C’est un jeune garçon et il doit encore s’amélorier. Ce n’est pas parce qu’il arrive du Bayern Munich qu’il connaît tout au football. Il est dans une phase pour devenir un meilleur joueur. Il a besoin de progresser. Mais il a été bon à Benfica et avec le Portugal. Il a juste besoin de confiance. Nous lui avons donné un rôle contre Watford et nous en avons fait autant face à Tottenham. Au cours de la deuxième mi-temps face aux Spurs, il a été particulièrement. Je ne communique pas beaucoup avec lui. Je parle en anglais avec lui. Ce que je lui dis est la même chose que j’essaye de dire à tous les joueurs. J’essaye de lui donner de la confiance ».