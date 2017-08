Franck Tabanou est de retour en Ligue 1. Après un passage compliqué à Swansea, marqué par des prêts, le Français a donc rejoint Guingamp ce mardi. Il a signé pour deux saisons plus une année en option.

En fin de journée, l’ancien joueur de Toulouse et de l’ASSE a été présenté à la presse. L’occasion d’en dire plus sur son choix. « Je suis très heureux, c’est un choix réfléchi ! J’avais envie de rentrer en France et Guingamp est un club familial. J’ai 28 ans, j’ai envie de jouer. Pour moi, Guingamp est le club parfait pour me relancer. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend ! Je ne regrette rien, je suis de retour en France maintenant. Guingamp est un club très famille. Je pense qu’on peut aller chercher bien plus haut que l’année dernière ».