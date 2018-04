Malgré sa lutte contre la maladie, Bernard Tapie reste un amoureux de l’Olympique de Marseille. Logiquement, l’ancien président du club phocéen a eu un coup d’œil jeudi soir sur la demi-finale aller de Ligue Europa entre l’OM et les Autrichiens de Salzbourg. Interrogé par La Provence sur ce match, il a expliqué les raisons pour lesquelles aucun autre club français n’a gagné la Ligue des Champions depuis : « Car aucun n’a eu le niveau. »

Même le Paris Saint-Germain actuel ne semble pas capable d’une telle performance selon Bernard Tapie : « Paris aura toujours un énorme handicap. C’est une ville très difficile, car surgavée de festivités, d’événements. Et il y aurait aussi plusieurs raisons pour expliquer leur domination incontestable en championnat de France et leurs performances plus modestes en Champions League. On en parle quand vous voudrez, mais ce n’est pas le moment ! »