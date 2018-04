Le championnat français s’en serait bien passé. Ces derniers jours, plusieurs médias ont annoncé qu’une quinzaine de clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été ciblés par une tentative d’escroquerie entre août et novembre dernier. La supercherie ? Les malfaiteurs se sont fait passer pour des faux agents en signalant au club un changement de compte bancaire. Dès lors, ces derniers envoyaient un nouveau relevé d’identité bancaire et parvenaient à détourner le salaire du joueur.

Comme le rapporte la Presse Océan, le FC Nantes a été la cible de cette tentative d’escroqueries, mais le club n’est pas tombé dans le panneau. Au même titre que le Stade Rennais qui a porté plainte en novembre dernier. Samedi dernier, neuf personnes à Paris et Marseille ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.