Suite et fin des 1/4 de finale de la Ligue des Champions avec deux affiches de taille entre d’anciens vainqueurs de la compétition, à savoir Ajax Amsterdam-Juventus et Manchester United-FC Barcelone. Après avoir réalisé deux exploits retentissants, l’Ajax Amsterdam et la Juventus Turin se disputent une place en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Dans l’autre rencontre, Manchester United, qui a réalisé l’exploit au Parc face au PSG, rêve de faire tomber un autre favori de la compétition, à savoir le FC Barcelone.

Match nul 0-0 entre Ajax et Juve (coté à 10)

En Ligue des Champions, tout est possible. L’Ajax Amsterdam l’a prouvé il y a peu en terrassant le Real Madrid 1-4 à Santiago Bernabeu. Mais face au club néerlandais, c’est la Juventus qui se présente à la Johan Cruijff Arena. Encore traumatisée par la défaite 2-0 face à l’Atletico Madrid au Wanda Metropolitano, la Juve, qui pourra compter sur un Cristiano Ronaldo loin d’être à 100 %, devrait afficher un visage relativement défensif face à une équipe de l’Ajax, qui n’a pas oublié non plus sa défaite à domicile face au Real Madrid au tour précédent. C’est donc un match fermé auquel nous devrions assister mercredi soir à Amsterdam.

Le Barça s’impose 1-0 à Old Trafford face à Manchester United (cote à 6,5)

Si Manchester United a signé un exploit retentissant au Parc des Princes en éliminant le PSG, il ne faut pas oublier que les hommes d’Ole Gunnar Solksjaer avaient subi les foudres parisiennes au match aller à Old Trafford (0-2). Quelques semaines avant, c’est la Juventus Turin qui s’était imposée 0-1. Une forteresse plus vraiment imprenable donc qui devrait une fois encore prendre l’eau face au Barça et son tandem explosif Luis Suarez-Lionel Messi auteur de 66 buts depuis le début de la saison. Une courte, mais précieuse victoire catalane (0-1) en terre anglaise pourrait avoir raison des ambitions de Paul Pogba et les siens.

