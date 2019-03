Après une campagne mitigée en Ligue des Nations, l’Équipe de France se lance dans la course à la qualification. D’abord la Moldavie, et maintenant c’est l’Islande qui se dresse devant les Bleus. Une équipe régulièrement rencontrée depuis 2012 puisque c’est le quatrième affrontement entre les deux nations. Si l’issue du match s’annonce favorable à la France, une chose est sûre, les confrontations entre ces deux équipes nous ont souvent livré du beau spectacle.

En 2012, la France s'imposait 3-2. À l'Euro 2016 en France, les Bleus s'imposaient 5-2 tandis que les deux formations se quittaient sur un résultat nul 2-2 à Guingamp en octobre dernier.