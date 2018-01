Le moment que tout Boca Juniors attendait est arrivé, Carlos Tévez (33 ans) est de retour chez les Xeinezes. L’attaquant argentin était présenté officiellement ce mardi à la presse. L’occasion pour l’international albiceleste (76 sélections, 13 buts) d’expliquer son retour au sein de son club formateur.

« C’est au coach de décider si je dois jouer ou non. Physiquement, je suis très bien, j’avais déjà commencé à me préparer. (...) Il me reste peu d’années de football et il faut que j’en profite. Ce qui compte, c’est le présent. Je veux profiter à fond de ces deux années de contrat avec Boca. Il faut prouver sur le terrain. En dehors du terrain, je n’ai rien à dire. J’ai des choses à prouver, mais sur le terrain. C’est là qu’on verra si mon engagement avec le club est toujours le même. L’adrénaline avant d’entrer sur le terrain de la Bombonera me manquait, cette sensation qui te parcourt le corps. Cette sensation en sortant du tunnel était ce qui me manquait le plus », a-t-il expliqué. Les supporters de la Bombonera l’attendent lui aussi avec impatience !