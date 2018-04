Alban Lafont n’a que 19 ans. Mais le portier français a déjà vécu beaucoup d’émotions fortes au sein du Toulouse FC. Cette saison, c’est encore le cas puisque les Pitchounes luttent pour le maintien en élite. « C’est déjà ma deuxième saison difficile avec la première. On apprend forcément plus avec les matches comme ça. Ça fait grandir ».

Une saison qui pourrait être sa dernière sous le maillot violet puisque le gardien est courtisé par de nombreux clubs. Lui, ne se tracasse pas trop avec cela pour le moment comme il l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi. « Pour le moment, je ne sais pas. Je me concentre vraiment sur le maintien et on verra à la fin de l’année. J’ai de l’ambition, j’ai bien sûr l’envie de jouer dans les plus grands clubs mais je suis jeune, j’ai le temps et actuellement je ne pense qu’au TFC et au maintien ».