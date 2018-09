Coupable sur deux des trois buts encaissés contre l’AS Saint-Étienne mardi dernier (défaite 2-3), le défenseur du Toulouse FC, Christopher Jullien, a connu une soirée très compliquée, subissant les foudres de ses supporters. Interrogé par L’Équipe, il est revenu sur les critiques qu’il a reçues après la rencontre, surtout sur les réseaux sociaux.

Et le Toulousain prend tout cela avec du recul. « C’est comme ça, que voulez-vous ? Il y a des gens qui parlent. Dans les clubs qui jouent le haut du tableau, les Coupes d’Europe, ça doit être pire. De toute façon, les critiques, je les prends bien. » Il assure même que cela ne le touche plus. « Vous savez, avec moi, il faut y aller ! Ne vous inquiétez pas, j’ai eu des aventures très périlleuses au cours de ma jeune carrière. Ça a commencé à treize ans et ça continue aujourd’hui. Oui, je suis blindé ! » Il aura à cœur de se racheter cet après-midi (15h), lors du déplacement des Violets à Rennes, pour la 8e journée de Ligue 1.