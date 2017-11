Passablement irrité par le comportement des siens lors de la défaite du TFC face à Nice (1-2), Pascal Dupraz a tapé du poing sur la table. L’entraîneur toulousain a fustigé en conférence de presse d’après match le manque de rigueur de ses joueurs. Ce dernier en a aussi profité pour répondre aux supporters mécontents du Stadium. « On ne peut pas gagner des matchs à partir du moment où des joueurs arrivent en retard à des rassemblements. Ce n’est pas normal et c’est de la responsabilité du coach de faire en sorte que les joueurs arrivent à l’heure.

J’ai dit à un joueur tout à l’heure qu’arriver à 10h30 et 45 secondes on est en retard quand le rendez-vous est à 10h30. J’ai pris l’exemple du match. Début du match à 19h, si tu arrives à 19h00 et 45 secondes, tu as manqué 45 secondes. Et en 45 secondes, il peut se passer beaucoup de chose. Commençons par-là, » a d’abord expliqué Dupraz, avant d’enchaîner sur les supporters. « S’il faut, je vais aller au casse-pipe dans les tribunes pour répondre aux insultes, » a ainsi confié très irrité l’ancien coach d’Evian. Quinzième à un point de la zone rouge, le TFC traverse une zone de turbulences...