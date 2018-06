Ce lundi matin, il y avait foule à Toulouse pour la présentation d’Alain Casanova. Olivier Sadran, très loquace au sujet de l’actualité de son club, a accordé plus d’une heure de conférence de presse. S’il a été question de l’arrivée du partenariat entre le TFC et un grand club européen, le président toulousain a été questionné sur l’actualité mercato de son équipe. Concernant les arrivées, il a évoqué le profil des joueurs recherchés : « nous sommes à la recherche un défenseur central. On recherche également un ou deux attaquants, un ou deux milieux et un gardien d’expérience (la piste Baptiste Reynet serait la priorité du TFC) », a-t-il indiqué.

Avant d’évoquer les possibles partants à commencer par Alban Lafont, qui a récemment indiqué vouloir quitter la Ville Rose pour franchir un cap. Olivier Sadran a bien compris le message, mais attend d’avoir des offres concrètes sur la table. « Alban Lafont est un joueur d’avenir. Il déclare vouloir vivre une nouvelle expérience pour continuer de progresser. Nous verrons si nous aurons des offres pour lui. Depuis toujours, tous les joueurs peuvent quitter le club quand tous les clignotants sont au vert. Les exemples sont nombreux. » Autre sujet épineux, celui d’Andy Delort, très décevant la saison passée à Toulouse. Et à écouter, le président du TFC, l’ancien Caennais a toute sa confiance. « Andy Delort ne sort pas d’une excellente saison c’est le moins que l’on puisse dire. Il a besoin de se remettre au football, il a besoin d’affection, qu’on l’aime. À condition qu’il pose lui-même des questions sur ce qu’est le professionnalisme. Il peut faire une excellente saison. Après si on nous propose de faire une belle plus-value, on pourra en discuter. » Enfin, dernier thème mercato abordé, celui de l’avenir des deux internationaux suédois qui disputent le Mondial en Russie. Et là pas d’ambiguïté pour Sadran, l’objectif est de conserver aussi bien Durmaz que Toivonen. « Nos Suédois sont deux très bons joueurs, techniquement. Jimmy Durmaz a par exemple fait une très bonne fin de saison. L’implication et l’état d’esprit dépendent de beaucoup d’événements. On veut garder ces deux joueurs-là. » A bon entendeur.