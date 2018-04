Dimanche soir, le Toulouse FC s’est incliné sur le score de 2-0 face à l’Olympique Lyonnais en match de clôture de la 31ème journée. Si le résultat ne souffre d’aucune contestation possible, les Violets peuvent toutefois regretter leur première mi-temps où ils ont été totalement absents des débats. Dans des propos relayés par L’Equipe, l’entraîneur Mickaël Debève a éprouvé des quelques regrets, notamment en première mi-temps.

« Pour le maintien, on ne peut pas se permettre un moment d’égarement comme ce soir (hier, ndlr). Surtout que, encore une fois, on avait déjà manqué notre début de match contre Strasbourg, juste avant la trêve internationale, dans un match très important qu’on n’avait pas le droit de perdre (2-2) » a-t-il analysé. « Cette fois encore, on a trop laissé jouer l’adversaire, on n’a pas été assez présent à la récupération, et on a subi vraiment une punition sur la première période, où on a été complètement absents des débats. »