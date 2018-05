Florian Thauvin réalise une saison exceptionnelle avec l’OM. Auteur de vingt réalisations et dix passes décisives en Ligue 1, l’ailier droit marseillais joue un rôle majeur dans la bonne santé affichée par le club olympien cette année. Dans l’émission Téléfoot, l’intéressé a révélé les dessous de sa réussite avec Marseille.

Et Rudi Garcia ne serait pas étranger à son ascension. « Le coach y est pour beaucoup dans ma progression. Rudi a laissé mon âge de côté contrairement aux autres entraîneurs. Il me parle comme un cadre, me tire vers le haut comme un cadre, » a ainsi confié l’international français.