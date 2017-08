L’Olympique de Marseille a surclassé Dijon (3-0) samedi 6 août, lors de la première journée de Ligue 1 2017-2018. Si le score final est sans appel, la physionomie du match est moins catégorique. En première mi-temps, le score était toujours nul et vierge et Dijon aurait même pu ouvrir le score à plusieurs reprises, en contre. Des manques défensifs sur lesquels Florian Thauvin est revenu devant la presse, après la rencontre :

« On a eu des difficultés à se mettre dans le match. Mais on a pu se remettre à jouer pour finalement l’emporter. A la mi-temps, le coach nous a bien secoués. A l’avenir, il faudra faire attention à bien débuter les matches. L’OM a toujours eu du match à gagner ses premières rencontres de la saison. Plus forts que l’an dernier ? Nous ? Difficile à répondre pour le moment. » Marseille se déplace à Nantes, lors de la deuxième journée, samedi 12 août à 17 heures.