Si Florian Thauvin est à son meilleur niveau aujourd’hui, il ne faut pas oublier que l’ailier français a connu des périodes de doutes, notamment lorsqu’il a choisi de rejoindre l’Angleterre et Newcastle. Chez les Magpies, le joueur de 25 ans a peu joué et a connu une adaptation très difficile, avant de revenir à l’OM. Dans une longue interview accordée à L’Equipe, le principal intéressé est revenu sur cette période.

« Tout le monde m’avait déconseillé de revenir. C’était comme se jeter dans la gueule du loup. Je me suis bouché les oreilles, je me suis mis au travail, et je me suis imposé une ligne de conduite. Aujourd’hui, je ne le regrette pas [...] e n’avais pas perdu confiance en moi mais j’aurais signé tout de suite quand même. Par le travail, tout est réalisable. Mais parfois, on se pose des questions. J’étais seul dans le nord de l’Angleterre avec ma compagne. C’était compliqué pour tous les deux. Je me demandais comment j’allais sortir de là. » Force est de constater qu’il sent est plutôt bien sorti.