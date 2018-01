Interrogé par O Globo au sortir de la large victoire du Paris SG face à Dijon (8-0, 21e journée de L1), le capitaine Thiago Silva a dévoilé le secret de la réussite de Neymar, auteur d’un quadruplé mercredi soir, face aux buts adverses en 2018.

« Si je ne me trompe pas, j’ai vu une enquête qui révélait que, quand il était en coupe, Neymar marquait plus de buts. Alors j’espère que sa relation puisse durer éternellement (rires) », a lancé le Brésilien hilare. Une enquête publiée au Brésil révèle en effet que la moyenne de buts de la star du PSG est supérieure lorsqu’il est en couple avec Bruna Marquezine que lorsqu’il est célibataire (+0,26 but par match).