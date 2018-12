Victorieuse de la Belgique (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde, la France a ensuite atteint remporté l’épreuve. Une rencontre qui n’a toujours pas été digérée par certains joueurs belges. Particulièrement touché par cette défaite, Thibaut Courtois n’hésite pas à revenir sur ce match. C’est le cas lors d’une interview pour la RTBF.

« C’est la France qui a réussi son match. C’est dommage d’avoir encaissé sur une phase arrêtée. Chapeau à eux et dommage pour nous. C’est frustrant car on sentait qu’on aurait pu aller en finale. Et puis, tu perds contre une équipe qui n’était pas meilleure que la nôtre. C’est le foot » a lancé le gardien du Real Madrid.