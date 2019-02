Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a réagi aux rumeurs qui envoient Neymar et Eden Hazard au Real Madrid l’été prochain. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, le portier belge a confié qu’il préférerait voir débarquer son compatriote, avec lequel il a évolué en sélection nationale ainsi qu’à Chelsea. « Je choisirai Eden bien sûr, a indiqué Courtois. Je l’aime beaucoup, mais le choix revient aux dirigeants. »

« Je ne sais pas ce qui va arriver, a continué le gardien belge. Ce n’est pas une question pour moi, mais pour le président et la direction. » Un départ de Hazard cet été au Real semble en tout cas en bonne voie, lui qui a récemment indiqué que « le Real Madrid est le meilleur club au monde. » Les Blues ont en tout cas fixé son prix de départ à 100 M£ (environ 113 M€), malgré le fait que son contrat n’expire que dans un an et demi.