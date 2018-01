Le départ d’Alexis Sanchez a fait beaucoup de remous à Arsenal. D’autant plus après la déclaration du Chilien qui explique que son envie de départ est venue d’un échange avec une légende des Gunners. « Je me souviens d’une conversation avec Thierry Henry. Il avait changé de club pour la même raison et aujourd’hui c’est à mon tour » avait-il écrit sur Instagram.

Comme le rapporte la BBC, l’ancien attaquant est revenu sur ces propos en éclaircissant la situation : « A aucun moment j’ai dit à Alexis Sanchez de quitter Arsenal ! » Un départ dont le Français n’était visiblement pas au courant : « Je ne savais pas qu’il allait rejoindre United avant de voir la rumeur dans les journaux. »