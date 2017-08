La prestation d’Arsenal face à Liverpool plus tôt dans l’après-midi, soldée par une victoire des Reds 4-0, n’en finit plus de faire parler. En plus du résultat lourd à digérer, les Gunners ont été particulièrement mauvais dans le jeu, et le célèbre hashtag #WengerOut refait surface sur les réseaux sociaux. Thierry Henry, consultant sur Sky Sports, s’est exprimé sur la nouvelle déroute des Canonniers, et il n’a pas gardé sa langue dans sa poche.

« C’était irregardable. A un moment, j’avais envie de partir. C’est douloureux. C’est surtout la façon dont ils perdent. C’est toujours la même chose, on l’a déjà vu avant. Tout ce qu’on voit me rappelle ce qu’il se passe depuis dix ans. Le mot que j’emploie, c’est confort. Tout est confortable à Arsenal. Tout le monde peut rester, on n’essaie pas de découvrir le joueur que vous pourriez devenir. Si vous jouez bien, tout va bien. Et si ce n’est pas le cas, il n’y a pas la pression que vous auriez dans un grand club. Vous n’êtes même pas en compétition. A eux de changer. Tout est beau... mais ça ne peut pas être le cas. Pourquoi resterait-il après avoir vu ça ? C’est pourquoi ils (Sanchez et Oxlade-Chamberlain) ne prolongent pas leurs contrats. En ce moment, il y a quelque chose qui cloche à Arsenal », a développé l’ancienne légende du club londonien, très critique sur la tournure que prend le club où il a écrit l’histoire, dans des propos repris par SFR Sport.