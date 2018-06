Auteur d’un exercice mitigé, Thomas Lemar (22 ans), reste un des plus gros espoirs du football français. Présent dans la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde, il devrait encore une fois animer le transfert. D’ailleurs, l’été dernier, il aurait pu rejoindre Arsenal contre une somme à 100 millions d’euros.

Interrogé par L’Equipe, le milieu de terrain monégasque a éclaté de rire quand le média sportif a souligné que ce prix était supérieur à celui du transfert de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2001 : « Ah non, ne me comparez pas à Zidane ! C’est Zidane quand même ! Après, le marché des transferts est un peu fou maintenant. Je travaille, je travaille… On verra ce qui se passera en temps voulu. »