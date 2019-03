Blessé à la cuisse hier face à l’OM juste après la demi-heure de jeu, Thomas Meunier a dû céder sa place à Thilo Kehrer. Le Belge va devoir observer plusieurs jours de repos. Il a d’ailleurs confirmé son forfait pour le rassemblement avec les Diables Rouges.

« Malheureusement, je dois déclarer forfait avec la sélection de l’équipe nationale belge en raison d’une blessure » a affirmé le joueur sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité du latéral droit alors que la Belgique doit affronter la Russie et Chypre en éliminatoires de l’Euro 2020.

Unfortunately I have to drop out of the Belgian national team selection due to injury. Sorrow and sadness... good luck to my teammates ! #WEAREBELGIUM #tousensemble #TÔTOUTARD pic.twitter.com/CJH8ZtVM27

— Thomas Meunier (@ThomMills) March 18, 2019