Titulaire la saison passée avec le PSG, Thomas Meunier est en alternance cette année avec Dani Alves, star brésilienne arrivée libre après sa saison pleine à la Juventus Turin. Pour le quotidien belge La Dernière Heure, le latéral droit de 26 ans a accepté de comparer ses qualités avec celles de l’ancien Barcelonais. L’heure est à la modestie :

« Dani a plus de charisme que moi. C’est un leader. Moi je suis un bon suiveur. Dans le jeu, il est beaucoup plus posé et réfléchi. Moi je suis encore un peu fou et hyperactif. Je me précipite souvent vers l’avant alors que c’est parfois inutile. Dani, lui, fait toujours le bon choix. »