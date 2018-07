Thomas Meunier s’exprime sur son avenir ! À l’issue de la petite finale entre la Belgique et l’Angleterre hier (victoire belge 2-0), le défenseur du Paris SG, premier buteur de la rencontre dès la 4e minute, en a dit un peu plus sur son avenir devant les journalistes, en zone mixte.

« J’espère que quelque chose va changer pour moi après ce tournoi. Le club devrait me montrer qu’il me veut vraiment et qu’il y a un rôle important pour moi au sein de l’équipe. » Auteur d’un bon Mondial, Meunier envoie là un message fort aux dirigeants parisiens.