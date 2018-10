Qui aime bien, châtie bien, comme dit le proverbe. La semaine dernière, Thomas Meunier et le Paris Saint-Germain se rendaient à Rennes où les champions de France en titre ont retrouvé leur ancien coéquipier Hatem Ben Arfa. Le néo-Rennais est entré en jeu à une demie heure de la fin et a pu, à la fin de la partie, saluer ses anciens partenaires comme Thomas Meunier et Julian Draxler.

Le Belge s’est alors fendu, aujourd’hui, d’un post Instagram très drôle où il trolle l’international français sur ses quelques kilos en trop, dans doute normal après tant de temps passé sans jouer. « Toujours un plaisir de revoir mon idole Hatem Ben Arfa. Par contre, je suis d’accord avec Julian Draxler, faut prendre du L, le M c’est trop petit », écrit le latéral droit. Un chambrage amical qui devrait faire rire l’ancien Parisien.