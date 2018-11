Leader de Ligue 1 avec 13 succès en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain réalise le meilleur départ d’une équipe dans l’un des cinq plus grands championnats européens. Bien parti pour conserver son titre, le club francilien veut poursuivre dans cette voie et Thomas Tuchel ne veut pas bouleverser sa manière d’aborder les matches : « je ne change pas vraiment mon approche des matches parce que nous avons gagné les treize premiers. Et je ne veux pas prendre plus ou moins de risque non plus. Si un joueur est bon, qu’il mérite de jouer, il jouera. Et si un joueur doit se reposer, je le ferais souffler. »

Le technicien allemand a ensuite abordé les axes de progression de son équipe pour la suite de la saison. Il a notamment mis en avant la défense qui joue un rôle primordial dans l’équilibre de l’équipe selon lui : « je pense que nous perdons encore beaucoup trop de ballons facilement, mais, en même temps, nous jouons de manière de plus en plus structurée offensivement. C’est un aspect assez complexe sur lequel nous travaillons. Que nous jouions à quatre ou cinq défenseurs, ce sont eux qui font la structure pour les joueurs offensifs. » Bien que premier et invincible, le Paris Saint-Germain tend encore à évoluer.