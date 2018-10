Tous les deux en grande forme, Eden et Thorgan Hazard font le bonheur de Chelsea et du Borussia Mönchengladbach. Interrogé par Sport1, Thorgan a été invité à se comparer à son aîné. « Je suis un type de joueurs différent de mon frère. Eden est l’un des meilleurs joueurs du monde. Quand je suis venu à Chelsea, c’était clair que, comme beaucoup d’autres talents, je serais prêté dans un premier temps. Donc je suis revenu en Belgique pendant deux ans et j’ai fait le job. Quand j’ai joué avec les Blues, j’étais encore trop jeune et je n’étais pas encore prêt pour le grand saut. Chelsea est un grand club avec de grands joueurs. Pour moi, la meilleure décision était de jouer avec un autre club ».

Puis, quand on lui a demandé si un jour il aimerait jouer dans le même club qu’Eden, il a répondu : « Nous jouons déjà ensemble en équipe nationale de Belgique, mais nous ne sommes pas toujours au même moment sur le terrain malheureusement. Mais c’est une bonne chose de jouer pour son pays avec mon frère. Mais honnêtement, ce serait difficile pour moi de jouer dans un club avec mon frère. Il est un plus grand joueur que moi. Je peux apprendre de lui et je dois encore beaucoup travailler. J’ai juste moins de talent que lui. Donc je trouver des solutions pour apprendre vite. Je suis très honnête avec ça. Eden travaillait aussi beaucoup sur lui-même l’année dernière. Maintenant, mon frère est dans une super forme et il veut gagner des titres avec Chelsea ».