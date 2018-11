Dans une mauvaise forme avec l’AS Monaco, Youri Tielemans est pointé du doigt pour ses prestations. D’ailleurs, son entraîneur, Thierry Henry n’a pas hésité à lui faire comprendre. Pour s’évader de son début de saison compliqué, le milieu belge peut compter sur la sélection.

Appelé pour les matches des Diables Rouges contre l’Islande (15 novembre) et la Suisse (18 novembre), il est revenu sur son début de saison compliqué et sa relation avec Thierry Henry : « c’est une saison difficile à Monaco, on a beaucoup de blessés, tout est un peu contre nous. Nous devons juste travailler et essayer de gagner un match. Nous avons gagné le premier puis après tout est devenu compliqué. Henry ? Il est moins proche des joueurs, toujours aussi cool, mais sur le terrain il nous fait travailler très dur. »