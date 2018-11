Il s’éclate depuis maintenant plus de 3 ans au Mexique. André-Pierre Gignac, ancien buteur de Lorient, Toulouse et Marseille, continue de marquer de son empreinte les pelouses nord-américaines. Ainsi, en 161 rencontres, l’international français (36 sélections, 7 buts) a marqué à 94 reprises avec les Tigres UANL.

Du coup, le club de Monterrey devrait très prochainement prolonger son contrat. A 32 ans, André-Pierre Gignac, à qui il ne restait qu’une année dans son bail actuel, a confirmé cette nouvelle sur son compte twitter. « Le Mexique et ses habitants, particulièrement ma ville, Monterrey, m’ont reçu depuis le premier jour avec beaucoup d’affection et m’ont fait me sentir à la maison. Aujourd’hui, c’est avec une grande joie et avec la même affection que je peux annoncer que je reste à la maison, aux Tigres. Merci à ma famille, à mon équipe, à la direction pour sa confiance, au staff technique, mais surtout mille mercis au meilleur public du Mexique. Nous continuerons à écrire l’histoire ensemble ! », a ainsi écrit l’ancien buteur de l’OM sur le réseau social.