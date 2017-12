À quelques heures du tirage au sort du premier tour de la Coupe du Monde prévu à Moscou à 16h (à suivre en live sur FM), Didier Deschamps s’est confié au micro de la chaîne de la Fédération française de football. À écouter le sélectionneur, seule l’Espagne représente une menace sérieuse pour l’Équipe de France dans ce tirage.

« L’Espagne fait figure d’épouvantail dans le chapeau 2 même si, avec la spécificité du tirage cette année (il ne peut pas y avoir plus de deux pays européens dans un même groupe, ndlr), on n’aurait pas de pays européen dans le chapeau trois, mais l’un dans l’autre, l’Espagne aurait pu être dans le chapeau 1 des têtes de série. On verra bien. Le tirage peut être divers et varié avec des pays qu’on a l’habitude de rencontrer, d’autres beaucoup moins. Il y a ce côté charme du tirage qui est intéressant, cette attente, cette expectative, on saura très vite. » Le verdict sera connu aux environs de 18h…