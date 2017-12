Depuis hier, nombreuses ont été les réactions au tirage de Ligue des Champions. Opposé au Real Madrid les 14 février et 6 mars prochains, le Paris Saint-Germain aura très fort à faire pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mais pour Jean-Michel Aulas, les Rouge-et-Bleu ont plus que jamais leurs chances.

« J’ai rappelé à Nasser (Al-Khelaïfi) que nous étions la dernière équipe française à avoir éliminé en 8es de finale le Real Madrid. On avait une équipe moins forte que celle du PSG, donc je pense que le PSG aura la motivation et l’expérience nécessaire. En plus le Real Madrid, même si ils peuvent se renforcer, est moins fort cette année. Ils ont une petite faiblesse », a-t-il déclaré sur RTL.