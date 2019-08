L’AS Saint-Etienne sait désormais ce qui l’attend en Ligue Europa. Les Verts affronteront ainsi Wolfsbourg, la Gantoise et Olexandriya dans le groupe I. Un tirage au sort relativement ouvert pour les hommes de Ghislain Printant. Présent lors du tirage, le président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne Bernard Caiazzo ne souhaite pas pour autant s’enflammer.

« C’est un groupe plutôt ouvert mais je me méfie des groupes, car quand nous étions dans des groupes relevés nous sommes passés, et quand le groupe l’était moins, nous nous sommes faits sortir. Merci en tout cas à Jean-Louis Gasset c’est grâce à lui que nous sommes là, et aussi à Ghislain. Merci aux supporters aussi. Le plus important c’était d’avoir des déplacements pas trop loin. Les ukrainiens nous n’avons pas de bons souvenirs là-bas, Wolfsbourg on va retrouver Joshua avec grand plaisir. On va avoir de belles fêtes, avec de belles équipes. Ceux qui connaissent bien le football savent que ce sont de belles équipes. On veut faire du mieux possible, aller le plus loin possible. Mais c’est sûr que si vous tombez sur Manchester United qui vise la Ligue des champions c’est plus compliqué. Cela permet à notre club de grandir, » a ainsi analysé Caiazzo.

