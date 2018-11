Depuis l’arrivée de Santiago Solari sur le banc de l’équipe première du Real Madrid, le technicien argentin fait de plus en plus confiance à Vinicius Junior, et ce dernier le lui rend bien. Dans une interview à Globoesporte, le sélectionneur du Brésil, Tite, a parlé du jeune attaquant de 18 ans. Et il a fait la comparaison avec Rodrygo (17 ans), attaquant de Santos acheté par le Real, qu’il rejoindra à l’été 2019. Et Tite trouve ce dernier plus mature que l’actuel Merengue.

« Rodrygo a une lucidité impressionnante. Jair Ventura » (actuel entraîneur de Corinthians, ndlr) « m’a dit : "il a l’air d’un joueur vétéran, il est mûr dans la prise de décision". Il s’infiltre entre les lignes, il tient le ballon, il change de direction, si on lui donne de l’espace, il dribble ... C’est étonnant de voir comment ça prend des décisions. Son jeu mental est celui d’un joueur de 25 ans. Il n’a pas encore de force physique, Vinicius l’a lui, même s’il est plus individualiste. Mais il a l’air d’être intelligent, il sait écouter et évoluer. »