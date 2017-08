L’arrivée de Neymar au Paris SG a fait le tour de la planète football. Au Brésil, le sélectionneur du Brésil Tite, interrogé et relayé par O Globoesporte, a donné son sentiment sur le choix de carrière de son n° 10 et capitaine, à moins d’un an de la Coupe du monde en Russie.

« Nous sommes évidemment attentifs à la situation. (...) Ces athlètes évoluent à un haut niveau, ils rejoignent une équipe de haut niveau. Quand tu parviens à associer, particulièrement en étant heureux, le côté familial, avec ton entourage près de toi, à ton activité professionnelle dans une équipe compétitive de haut niveau, tu atteindras tes objectifs, indépendamment du nom du club », a-t-il confié. Pas d’inquiétude donc du côté de la Seleção.