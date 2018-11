Cet après-midi, l’Algérie se déplace au Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Un duel important puisqu’un succès pourrait permettre aux Fenecs de décrocher leur billet pour la compétition qui se déroulera au Cameroun l’été prochain.

Pour ce match, Djamel Belmadi organise son système en 4-4-2 avec Raïs M’Bolhi dans les buts et une défense composée de Rami Bensebaini, Mehdi Tahrat, Djamel Benlamri et Youcef Atal. Saphir Taïder et Oussama Chita jouent le double pivot tandis que Riyad Mahrez et Sofiane Feghouli prennent les couloirs. Enfin, l’attaque est occupée par Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah.

Compositions :

Togo : Sabirou - Lawson, Gbegnon, Ouro-Akoriko, Kouloun - Atchou, Atakora - Dossevi, Ayité, Laba - Adebayor

Algérie : M’Bolhi - Atal, Bensebaini, Benlamri, Tahrat- Taïder, Chita - Mahrez, Feghouli - Belaïli, Bounedjah