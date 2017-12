Pour Onze Mondial ce mardi, Corentin Tolisso est revenu sur le prix de son transfert cet été de l’OL au Bayern Munich contre 41 millions d’euros. Nos confrères souhaitent savoir s’il pensait valoir cette somme. Une question à laquelle Tolisso a peiné à répondre, visiblement embarrassé :

« C’est toujours difficile de parler de soi, de donner sa valeur, comme ça. Je ne m’en préoccupe pas. Déjà, il y a deux ans, Naples a proposé 31 millions + 6 de bonus. Le président Aulas a accepté l’offre mais je suis quand même resté à Lyon. L’année suivante, j’étais encore plus performant donc je savais que j’allais être vendu pour au moins cette somme-là. Le marché est devenu un peu fou. Est-ce que je les vaux ? Je ne veux pas dire oui car je ne suis pas comme ça. Mais je ne veux pas dire non et me dévaloriser. En tout cas, je vais tout faire pour prouver que je les vaux. » A commencer dès ce soir par une belle performance contre le PSG ?