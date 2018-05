Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real de Madrid face à Liverpool, hier soir, le milieu de terrain allemand Toni Kroos a assisté, impuissant, aux sorties conjuguées de Mohamed Salah, touché à l’épaule, et Dani Carvajal, touché à l’ischio tibial droit.

À l’approche de la Coupe du Monde (14 juin-15 juillet 2018), ce sont deux titulaires en sélection d’Egypte et d’Espagne qui craignent de manquer un rendez-vous qui n’a lieu que tous les quatre ans. Sortis en larmes, les deux joueurs semblent incertains pour le Mondial. Mais Toni Kroos, qui disputera la Coupe du Monde avec l’Allemagne, espère bien croiser les deux joueurs en Russie. Il a adressé un message de soutien aux deux hommes sur Twitter : « je ne veux pas oublier de souhaiter à mes amis Dani Carvajal et Mohamed Salah un prompt rétablissement. J’espère voir ces deux-là à la Coupe du monde ! »

Don‘t want to forget to wish my friend @DaniCarvajal92 and @MoSalah a speedy recovery. Hope to see both at the world cup !

— Toni Kroos (@ToniKroos) 27 mai 2018